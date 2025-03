Cet emoji présente un bouillon épais et savoureux avec des légumes et d'autres ingrédients flottant au sommet. La vapeur qui se dégage des aliments indique qu'ils sont assez chauds, comme s'ils venaient juste d'être cuits et qu'ils ont probablement un arôme très attrayant. Envoyez-le à votre ami lorsque vous avez envie de faire de la fondue ensemble, ou peut-être même des ramen.

Keywords: marmite, ragoût

Codepoints: 1F372

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )