Saviez-vous qu'une carotte peut être l'un des meilleurs aliments sains ? Ils sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux et ont été associés à une baisse du cholestérol et à une meilleure vue ! Bien que vous ne puissiez pas obtenir ces bienfaits pour la santé de l'emoji, l'emoji carotte peut être utilisé pour montrer un repas que vous préparez ou pour faire savoir aux gens que vous commencez à manger plus sainement. Aux alentours de Pâques, essayez de l'associer à l'emoji lapin pour montrer votre enthousiasme pour les festivités.

Keywords: carotte, légume

Codepoints: 1F955

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )