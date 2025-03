Você sabia que uma cenoura pode ser um dos melhores alimentos saudáveis? Eles são ricos em fibras, vitaminas e minerais e têm sido associados à redução do colesterol e melhor visão! Embora você não consiga obter esses benefícios de saúde com o emoji, o emoji de cenoura pode ser usado para mostrar uma refeição que você está preparando ou para que as pessoas saibam que você está começando a comer de forma mais saudável. Na época da Páscoa, tente combiná-lo com o emoji do coelho para mostrar sua empolgação com as festividades.

Keywords: cenoura, comida, legume

Codepoints: 1F955

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )