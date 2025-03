O emoji de espaguete retrata o popular prato italiano de massa mergulhado em molho de tomate e com um garfo para comê-lo. Este emoji de macarrão é perfeito para se encher de carboidratos antes de uma corrida ou para convites sedutores para alguém recriar a icônica cena do jantar da Dama e do Vagabundo.

Keywords: espaguete, macarrão, macarronada

Codepoints: 1F35D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )