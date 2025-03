Que cheiro é esse? Enquanto o alho deixa a comida com um cheiro incrível, ele deixa o hálito com um cheiro horrível. O emoji de alho mostra um dente de alho cheio. É comumente usado para descrever ingredientes para cozinhar ou alguém com hálito fedorento. Também pode ser usado ao falar sobre maneiras de afastar os vampiros. Use este emoji ao falar sobre cozinhar, algo que fede fisicamente ou metaforicamente.

Exemplo: “Acho que Matt jantou... o hálito dele cheira tão mal”

Copiar

Keywords: alho, tempero

Codepoints: 1F9C4

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )