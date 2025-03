O emoji de cozinheiro pode ser usado para exibir suas próprias habilidades culinárias ou elogiar as de outra pessoa. Tem um jantar chegando? Que melhor maneira de convidar toda a sua família, amigos e entes queridos do que enviar uma bela mensagem com o emoji de cozinheiro!

Copiar

Keywords: chef, chef de cozinha, cozinheiro

Codepoints: 1F9D1 200D 1F373

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )