Hum. Essa massa é igual a vovó faz! O emoji de dedos beliscados tem muitos significados e é usado para falar sobre culinária e cultura italiana entre outros assuntos. O emoji de dedos pinçados mostra uma mão com o polegar tocando os outros dedos. Este gesto de mão tem significados diferentes em diferentes culturas. Na Nigéria, é usado durante discussões, na Índia, pode ser usado para perguntar se alguém está com fome e, em Israel, as pessoas usam esse gesto com a mão para dizer “seja paciente”. É amplamente conhecido como um gesto de mão que os italianos usam ao falar ou cozinhar. Exemplo: Louis, este jantar foi absolutamente delicioso 🤌

Keywords: beliscado, dedos, dedos comprimidos, gesto de mão, interrogação, sarcástico

Codepoints: 1F90C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )