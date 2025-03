Esta mão está fazendo um gesto de telefone que diz "ligue para mim". Este emoji pode ser usado no sentido convencional para dizer a alguém para ligar para você. Também pode ser usado para comunicar que algo legal ou tem boas vibrações, devido ao gesto de "ligue para mim" ser muito parecido com o sinal de "hang ten", comum na cultura do surf. Este emoji é para aqueles que querem exalar positividade e se divertir.

Keywords: ligar, sinal "me liga"

Codepoints: 1F919

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )