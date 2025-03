Questa mano sta facendo un gesto telefonico che dice "chiamami". Questa emoji può essere usata in senso convenzionale per dire a qualcuno di chiamarti. Può anche essere usato per comunicare che qualcosa di interessante o ha buone vibrazioni, a causa del gesto "chiamami" che sembra molto simile al segno "hang ten", comune nella cultura del surf. Questa emoji è per coloro che vogliono trasudare positività e divertirsi.

Keywords: chiamare, mano, mano con gesto di chiamata, telefonare

Codepoints: 1F919

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )