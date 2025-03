Fammi fare un selfie, non ho bisogno che tu faccia la foto per me. L'emoji selfie è il modo migliore per descrivere la nuova cultura di scattare autoritratti sui telefoni cellulari. Questa emoji mostra un braccio teso con un cellulare in mano. La posizione della mano mostra il processo di scattare un selfie. L'emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle e può essere utilizzata per diversi sessi. Usa questa emoji quando parli di scattare un selfie, una foto o parlare di qualcuno che potrebbe fare troppi selfie. Esempio: “A Laura piace molto fare i selfie. 🤳 Penso che sia il suo secondo lavoro”

Keywords: autoscatto, fotocamera, selfie, telefono

Codepoints: 1F933

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )