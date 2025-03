Il segno universale per "shhhh", questa emoji viene utilizzata principalmente in luoghi tranquilli, come biblioteche e studi medici. Il suo scopo è far sapere alle persone che questa è una zona senza telefono e che distrazioni, rumori forti e schermi luminosi non sono graditi. Usa questa emoji per ricordare agli amici di calmarsi quando fanno troppo rumore al cinema o guardano rumorosi video di YouTube in biblioteca.

Keywords: cellulare vietato, cellulari vietati, niente cellulare, niente cellulari, simbolo che vieta l’uso dei cellulari, simbolo che vieta l’utilizzo dei telefoni cellulari

Codepoints: 1F4F5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )