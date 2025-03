O sinal universal para “shhhh”, este emoji é usado principalmente em lugares tranquilos, como bibliotecas e consultórios médicos. Seu objetivo é informar às pessoas que esta é uma zona livre de telefones e distrações, ruídos altos e telas brilhantes não são apreciados. Use este emoji para lembrar os amigos de ficarem quietos quando estiverem falando muito alto no cinema ou assistindo a vídeos barulhentos do YouTube na biblioteca.

Keywords: celular, celulares não são permitidos, não, proibido, proibido o uso de telefone celular, telefone

Codepoints: 1F4F5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )