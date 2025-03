Cada botão no teclado do telefone pode ser representado com um dos emojis de teclas. Isso inclui os dígitos de 0 a 9, a tecla de asterisco e a tecla de cerquilha. Há também um emoji de tecla para o número 10, apesar de sua ausência nas teclas do telefone. Todos os emojis de tecla representam um número ou símbolo de cor branca dentro de uma caixa azul, cinza ou preta, que tem a forma de um botão. Esses emojis podem ser usados para escrever números de telefone, extensões de telefone ou para escrever listas numeradas.