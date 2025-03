Tentando trabalhar com a internet com seu laptop? Certifique-se de conectar para ter uma boa conexão wi-fi. O emoji de laptop mostra um laptop aberto com teclado, trackpad e tela. Esse emoji costuma ser usado para se referir a tecnologia, computadores, wi-fi e trabalho online, como blogs ou engenharia de software. Use este emoji quando precisar falar sobre seu laptop ou qualquer coisa relacionada a computadores. Exemplo: Kate derramou água nela 💻 e agora está quebrada.

Keywords: computador, laptop, pc, pessoal

Codepoints: 1F4BB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )