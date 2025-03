O emoji do tubo de ensaio mostra um tubo de ensaio transparente com um líquido verde. É inclinado para o lado e algumas plataformas mostram pequenos respingos saindo dele. Um tubo de ensaio pode ser usado para mostrar que você trabalhou até tarde no laboratório, que está experimentando poções secretas ou testando misturas químicas.

Keywords: ciência, experiência, laboratório, química, químico, tubo de ensaio

Codepoints: 1F9EA

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )