O alambique é utilizado em laboratórios de química e biomedicina. Você pode ter visto Bill Nye the Science Guy ou Jimmy Neutron usar isso uma ou duas vezes! O emoji mostra um copo redondo transparente cheio de líquido em um suporte que representa um queimador. Pode ser usado para mostrar que algo está sendo inventado ou testado quimicamente. Este emoji tem um toque científico. Embora usar um alambique real possa ser perigoso se você não souber o que está fazendo, sinta-se à vontade para usar o emoji o quanto quiser sem correr o risco de um colapso no laboratório! Exemplo: “Ei Jack, você pode me ajudar com meu projeto de ciências. ⚗”

Copiar

Keywords: alambique, ferramenta, química

Codepoints: 2697 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )