Dê uma olhada mais de perto, com este emoji. O emoji de lupa inclinada para a direita mostra uma lupa, inclinada para a direita em um ângulo de 45 graus, com uma lente azul, alça preta e detalhes em prata. O estilo do emoji da lupa inclinada para a direita varia de acordo com o teclado emoji. Geralmente visto online como um interruptor para aumentar e diminuir o zoom, esse emoji também pode ser usado em uma discussão sobre detetives, ciência ou quando você precisa pesquisar algo. Exemplo: “Mal posso esperar pelo laboratório amanhã! 🔎”

Keywords: ferramenta, lente de aumento, lupa, lupa para a direita, pesquisa

Codepoints: 1F50E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )