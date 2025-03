Olhando para minerar algum ouro, pegue sua picareta. O emoji de picareta mostra uma picareta com um cabo longo e fino e uma cabeça com duas pontas pontiagudas. O emoji de picareta é frequentemente associado à escavação e mineração. É uma ferramenta de construção usada para quebrar rochas duras que bloqueiam o acesso a minerais como gás natural, ouro, prata e até petróleo. Use este emoji ao falar sobre mineração. Exemplo: Joe, pegue o ⛏ e traga aqui. Estas rochas estão bloqueando o caminho para o ouro.

