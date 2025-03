Naghahanap upang minahan ng ilang ginto, kunin ang iyong piko. Ang pick emoji ay nagpapakita ng isang piko na may mahabang payat na hawakan at isang ulo na may dalawang matutulis na dulo. Ang pick emoji ay madalas na nauugnay sa paghuhukay at pagmimina. Ito ay isang tool sa pagtatayo na ginagamit upang basagin ang mga matitigas na bato na humaharang sa pag-access sa mga mineral tulad ng natural na gas, ginto, pilak, at kahit na langis. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pagmimina. Halimbawa: Joe, kunin ang ⛏ at dalhin dito. Ang mga batong ito ay humaharang sa daan patungo sa ginto.

Kopya

Keywords: kagamitan, pagmimina, piko

Codepoints: 26CF FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )