Tingnang mabuti, gamit ang emoji na ito. Ang magnifying glass na nakatagilid sa kanan na emoji ay naglalarawan ng magnifying glass, na nakatagilid pakanan sa 45-degree na anggulo, na may asul na lens, itim na hawakan, at mga silver accent. Ang estilo ng magnifying glass na nakatagilid sa kanan na emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Karaniwang nakikita online bilang toggle switch para mag-zoom in at out, magagamit din ang emoji na ito sa isang talakayan tungkol sa mga detective, agham, o kapag kailangan mong maghanap ng isang bagay. Halimbawa: "Hindi makapaghintay para sa lab bukas! 🔎”

Keywords: glass, kagamitan, kanan, magnifying, magnifying glass na nakahilig sa kanan, nakahilig, paghahanap

Codepoints: 1F50E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )