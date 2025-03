Ang emoji na ito ay nagpapakita ng karaniwang baterya, na mukhang ganap na naka-charge at handang magbigay ng kaunting enerhiya! Ang bateryang pinag-uusapan ay nakatayo nang patayo o sa isang bahagyang dayagonal, depende sa provider, at may mga AA o D cell varieties. Ang partikular na emoji na ito ay may maraming kahulugan, kadalasang nauukol sa kuryente at kapangyarihan sa pangkalahatan.

Kopya

Keywords: baterya

Codepoints: 1F50B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )