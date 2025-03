Cet emoji présente une batterie typique, qui semble complètement chargée et prête à fournir de l'énergie ! La batterie en question se tient debout ou légèrement en diagonale, selon le fournisseur, et est disponible en variétés de cellules AA ou D. Cet emoji particulier a de nombreuses significations, principalement liées à l'électricité et à l'énergie en général.

Keywords: pile

Codepoints: 1F50B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )