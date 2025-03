Cet emoji montre une souris d'ordinateur standard dans les choix de couleurs populaires de gris ou de blanc et peut inclure une boule de curseur, pour une navigation facile à l'écran et un défilement simple. Selon le fournisseur, la souris d'ordinateur en question peut être vue connectée à l'ordinateur avec un cordon ou, comme dans le cas d'Apple, est plus moderne et entièrement sans fil.

Keywords: souris, souris d’ordinateur

Codepoints: 1F5B1 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )