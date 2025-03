Cet emoji présente l'un des amis à fourrure les plus communs et les plus appréciés au monde : le chat. Généralement, il est représenté soit comme un tabby orange, soit comme un chat domestique à poil court gris, certains des animaux domestiques les plus ordinaires et les plus pertinents. Ce chat en particulier se tient à quatre pattes, exhibant son profil latéral.

Keywords: animal, chat

Codepoints: 1F408

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )