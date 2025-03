Méfiez-vous de la fourmi puissante. Bien que ces petites créatures soient minuscules, elles sont très fortes et ont une morsure puissante. L'emoji fourmi montre une fourmi noire à 6 pattes. Il existe de nombreux types de fourmis, mais cet emoji les représente tous. L'emoji fourmi est généralement associé aux fourmis, aux insectes et aux insectes. Utilisez cet emoji lorsque vous avez laissé votre déjeuner dehors et qu'une colonie de fourmis a commencé à le manger. Exemple : Maman, Sam a laissé la porte ouverte, et maintenant des fourmis sont dans la cuisine. 🐜🐜🐜

Copie

Keywords: animal, fourmi, insecte

Codepoints: 1F41C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )