Mag-ingat sa makapangyarihang langgam. Bagama't maliliit ang maliliit na critters na ito, napakalakas nila at may malakas na kagat. Ang ant emoji ay nagpapakita ng isang itim na langgam na may 6 na paa. Maraming uri ng langgam, ngunit ang emoji na ito ay kumakatawan sa lahat ng ito. Ang ant emoji ay karaniwang nauugnay sa mga langgam, bug, at insekto. Gamitin ang emoji na ito kapag iniwan mo ang iyong tanghalian at nagsimulang kainin ito ng isang kolonya ng mga langgam. Halimbawa: Inay, iniwan ni Sam na bukas ang pinto, at ngayon ay nasa kusina ang mga langgam. 🐜🐜🐜

Keywords: insekto, langgam

Codepoints: 1F41C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )