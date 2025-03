May baboy ang matandang McDonald at may nakasulat na 'oink'. Ang baboy ay isa sa pinakamatalinong hayop sa bukid. Makikita sa emoji ng baboy ang pink na hayop na nakatayo na nakaturo sa gilid ang katawan. Ang mga baboy ay ibinebenta para sa kanilang karne. Ang ham, bacon, at iba pang produktong baboy ay nagmula sa mga baboy. Alam mo ba? Ang mga baboy ay katutubong sa Africa at Eurasia. Ang mga baboy ay hindi kapani-paniwalang matalinong mga hayop at walang mga glandula ng pawis kaya ginagamit nila ang putik upang manatiling malamig. Gamitin ang emoji ng baboy kapag pinag-uusapan ang mga baboy, bukid, hayop, o mga bagay na nauugnay sa baboy tulad ng bacon. Ang ilang mga tao ay tumutukoy sa mga labis na kumakain bilang mga baboy. Ito rin ay isang termino na ginagamit upang bash ang mga pulis. Halimbawa: Nanay, hindi ako makapaghintay na makita ang maliit na 🐖 sa bukid.

Kopya

Keywords: agrikultura, baboy, hayop

Codepoints: 1F416

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )