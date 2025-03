Ang mga nocturnal ninja na ito ay maaaring mga cutie sa kanilang mga singsing na buntot ngunit mag-ingat sa kanilang kalokohan! Ang raccoon emoji ay kumakatawan sa isang mammal na karaniwan sa North America, na kilala rin bilang trash panda. Ang mga raccoon ay may magaling na maliliit na paa na mahusay para sa paglutas ng mga puzzle (at pagpasok sa basura!). Ang matatalinong hayop na ito ay maaaring magdulot ng maraming problema para sa mga may-ari ng bahay, kaya kung may nagpadala nito sa iyo, maaaring kailanganin nila ng tulong! O baka may alagang hayop silang raccoon.

Keywords: hayop, mausisa, mautak, may maitim na mata, raccoon

Codepoints: 1F99D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )