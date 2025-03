Ang alakdan ay mabilis at maaaring magkaroon ng nakamamatay na tibo, kaya mag-ingat. Ang scorpion emoji ay nagpapakita ng scorpion na may mga binti, kuko, at naka-segment na buntot na may makamandag na tibo na nakakurbada sa likod nito. Karaniwang nakatira ang mga alakdan sa disyerto. Ang kanilang mga tibo ay napakasakit at maaaring nakamamatay kaya mag-ingat kung sakaling makatagpo ka nito. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag tinutukoy ang zodiac sign, scorpio. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa scorpio, scorpion, isang bagay na makamandag, takot, panganib, o disyerto. Halimbawa: Dapat ay Scorpio si Bill 🦂 dahil sumakit ang kanyang pagkatao.

Keywords: alakdan, insekto, scorpio, scorpion, scorpius, zodiac

Codepoints: 1F982

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )