Humanap ng taong makakapagpatawa sa iyo, mahilig maglakbay at napaka mapagbigay. Mag-ingat, kung sila ay isang Sagittarius, maaari silang mangako ng higit pa sa kanilang maibibigay. Ang mga ipinanganak sa pagitan ng Nobyembre 22 at Disyembre 21 ay maaaring makaugnay sa zodiac sign na ito. Ang Sagittarius emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may hugis arrow na Sagittarius zodiac sign sa gitna nito. Ang isang Sagittarius ay kilala na mahilig sa paglalakbay, pilosopiko na pag-uusap, at sa labas. Hindi sila fan ng mga clingy na tao at napakaraming detalye. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang bagay o isang taong mahilig makipagsapalaran, may nakakatawang side at maaaring medyo naiinip. Chill out Clark. Isa kang naiinip na sanggol noong Disyembre.♐

Keywords: archer, pana, sagittarius, zodiac

Codepoints: 2650

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )