Trouvez quelqu'un qui peut vous faire rire, qui aime voyager et qui est très généreux. Soyez averti, s'ils sont Sagittaire, ils peuvent promettre plus qu'ils ne peuvent livrer. Ceux qui sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre peuvent s'identifier à ce signe du zodiaque. L'emoji Sagittaire montre un carré avec le signe du zodiaque Sagittaire en forme de flèche au milieu. Un Sagittaire est connu pour aimer les voyages, les conversations philosophiques et le plein air. Ils ne sont pas fans des gens collants et de trop de détails. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose ou de quelqu'un qui aime l'aventure, qui a un côté drôle et qui est peut-être un peu trop impatient. Détendez-vous Clark. Vous êtes un bébé de décembre impatient.♐

Copie

Keywords: sagittaire, zodiaque

Codepoints: 2650

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )