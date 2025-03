Quelqu'un qui est dévoué, responsable et aussi têtu qu'un taureau peut tomber dans la catégorie astrologique d'un Taureau. Le signe du zodiaque Taureau représente ceux qui sont nés entre le 20 avril et le 20 mai. L'emoji Taureau montre un carré avec le signe du zodiaque taureau en forme de taureau au milieu. Un Taureau est connu pour aimer la cuisine, le jardinage, les vêtements de marque et la romance. Ils n'aiment pas les insécurités, les changements et les complications. Utilisez cet emoji pour décrire quelqu'un qui est loyal mais un peu têtu. Exemple : Beth est la ♉ la plus loyale que je connaisse.

Keywords: taureau, zodiaque

Codepoints: 2649

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )