L'astrologie dit que ceux qui ont un signe du zodiaque Vierge ont tendance à aimer les animaux et les aliments sains, sont très propres, loyaux et travaillent trop. Le signe du zodiaque Vierge représente les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre. L'emoji Vierge montre un carré avec le signe du zodiaque Vierge qui est la lettre "M" avec une boucle à la fin. Ce signe du zodiaque présente une variété de caractéristiques telles que la loyauté, la gentillesse, une éthique de travail élevée et une attention aux détails. Les Vierges ont tendance à ne pas aimer l'impolitesse de demander de l'aide et d'être au centre de l'attention. Exemple : Suis-je dans une pièce pleine de ♍ ? Tout le monde est si timide.

Keywords: vierge, zodiaque

Codepoints: 264D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )