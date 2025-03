Vous êtes débrouillard, passionné et un peu violent ? Vous pourriez être un Scorpion. Si votre anniversaire tombe entre le 23 octobre et le 21 novembre, vous devriez lire l'horoscope Scorpion. L'emoji Scorpion montre un carré contenant le symbole du zodiaque Scorpion, qui est un "M" avec une flèche venant du côté droit. La couleur du carré varie selon le clavier emoji. Selon l'astrologie, les Scorpions aiment les amis de longue date et détestent révéler des secrets. D'autres traits du zodiaque incluent la méfiance, la jalousie, la passion et l'entêtement. Utilisez cet emoji lorsque votre ami têtu n'arrête pas d'envoyer un message "C'est la saison du Scorpion !!" à votre téléphone. Exemple : L'anniversaire de Sam a eu un jour de retard. Elle est née le 22 novembre mais elle agit comme une ♏

Keywords: scorpion zodiaque, zodiaque

Codepoints: 264F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )