Les Balances sont des personnes coopératives qui sont également très indécises. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre, vous êtes peut-être une Balance indécise. L'emoji Balance montre un carré contenant le symbole du zodiaque Balance, qui est une ligne droite sous une forme de fer à cheval. La couleur du carré varie selon le clavier emoji. L'astrologie dit que les Balance aiment l'harmonie et le plein air mais n'aiment pas la violence et l'injustice. D'autres traits du zodiaque incluent le fait d'être paisible, juste et l'apitoiement sur soi. Utilisez cet emoji lorsque vous voulez parler d'une Balance ou de quelqu'un qui agit comme une Balance. Exemple : Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous décider sur ce que vous voulez manger ? Vous ♎êtes si indécis.

Keywords: balance, zodiaque

Codepoints: 264E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )