Un Verseau est connu pour être progressif, original, capricieux et intransigeant. Si votre anniversaire tombe entre le 20 janvier et le 18 février, vous serez peut-être surpris de constater que vous possédez certains de ces traits du zodiaque. L'emoji Verseau montre un carré contenant un symbole du zodiaque Verseau, composé de deux lignes courbes représentant des vagues. La couleur du carré varie selon le clavier emoji. L'astrologie dit qu'un Verseau court à partir de l'expression émotionnelle. D'autres traits du zodiaque incluent l'aide aux autres, la lutte pour des causes, la conversation intellectuelle. Utilisez cet emoji lorsque vous voulez parler d'un Verseau ou de quelqu'un avec des qualités similaires au Verseau. Exemple : J'aime à quel point ♒ est dévoué aux causes.

Copie

Keywords: verseau, zodiaque

Codepoints: 2652

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )