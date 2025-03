Un Acquario è noto per essere progressista, originale, capriccioso e intransigente. Se il tuo compleanno cade tra il 20 gennaio e il 18 febbraio, potresti essere sorpreso di scoprire che hai alcuni di questi tratti zodiacali. L'emoji dell'Acquario mostra un quadrato contenente un simbolo zodiacale dell'Acquario, realizzato con due linee storte che rappresentano le onde. Il colore del quadrato varia in base alla tastiera emoji. L'astrologia dice che un Acquario scappa dall'espressione emotiva. Altri tratti zodiacali includono aiutare gli altri, lottare per cause, conversazione intellettuale. Usa questa emoji quando vuoi parlare di un Acquario o di qualcuno con qualità simili all'Acquario. Esempio: mi piace quanto i ♒ siano devoti alle cause.

Keywords: acquario, segno zodiacale dell’acquario, zodiaco

Codepoints: 2652

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )