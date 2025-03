Questa emoji è costruita come un ram duro, non vuoi essere coinvolto in una rissa con questo. L'emoji mostra un ariete in piedi con grandi corna. L'ariete è noto per essere il capo del branco e non ha paura di affrontare un altro animale se necessario. L'ariete emana una sensazione di fiducia, autodifesa, leadership e impavidità. Questa emoji è anche comunemente usata quando ci si riferisce al segno dell'oroscopo dell'Ariete. Esempio: "Jim è duro come un 🐏 Niente può spezzare quel ragazzo!"

Keywords: animale, ariete, montone, segno zodiacale dell’ariete

Codepoints: 1F40F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )