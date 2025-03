I rischi biologici potrebbero essere mortali. Questo avviso di rischio biologico è un segnale per stare alla larga perché il materiale potrebbe essere tossico per il tuo corpo e causare danni ad esso. L'emoji del rischio biologico mostra un segnale di avvertimento con un simbolo di rischio biologico al centro. Questo simbolo indica che c'è qualcosa di tossico nelle vicinanze che è molto pericoloso se non maneggiato correttamente. Se vedi questo simbolo stai alla larga e lascia che siano i professionisti con la protezione adeguata come le tute ignifughe a occuparsene. Usa questa emoji quando parli di qualcosa di tossico, pericoloso e non sicuro. Potresti anche usarlo per parlare di una persona che potrebbe avere una personalità tossica. Esempio “Stai lontano da John. Ha avuto tre fidanzate nelle ultime tre settimane. ☣☣☣”

Copia

Keywords: biorischio, pericolo, rischio biologico, simbolo del rischio biologico, sostanze pericolose

Codepoints: 2623 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )