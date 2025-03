L'emoji della persona in sedia a rotelle manuale raffigura una persona seduta su una sedia a rotelle standard con la mano nel volante come se si stesse spingendo in avanti. Questa emoji può essere utilizzata per mostrare qualcuno che non è in grado di camminare o stare in piedi per lunghi periodi di tempo o può essere utilizzata con un punto interrogativo per chiedere se un'area è accessibile alle sedie a rotelle.

Copia

Keywords: accessibilità, persona su sedia a rotelle manuale, sedia a rotelle

Codepoints: 1F9D1 200D 1F9BD

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )