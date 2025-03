L'ON! l'emoji della freccia mostra una freccia nera in grassetto che punta orizzontalmente in direzioni opposte. Questa emoji viene utilizzata al posto della preposizione "on" per mostrare dove si trova qualcosa. Puoi persino usare questa emoji per costruire una frase completa!

Copia

Keywords: freccia, freccia on, on con freccia e punto esclamativo, punto esclamativo

Codepoints: 1F51B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )