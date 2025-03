¡El ENCENDIDO! El emoji de flecha muestra una flecha negra en negrita que apunta en direcciones opuestas horizontalmente. Este emoji se usa en lugar de la preposición "on" para mostrar dónde está algo. ¡Incluso puedes usar este emoji para construir una oración completa!

Keywords: flecha, flecha de doble punta con la palabra "on" encima, flecha on!, on, señal

Codepoints: 1F51B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )