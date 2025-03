Este emoji representa a una persona corriendo. No está claro si este emoji corre una maratón o simplemente trota por el parque. Ya sea que corran por deporte, por placer o si llegan tarde a una reunión o evento importante, no hay duda de que la persona en este emoji en particular se está moviendo muy rápido. ¡Envía esto a tus amigos cuando quieras invitarlos a correr o cuando quieras decirles que estás en camino!

Copiar

Keywords: carrera, deporte, maratón, persona corriendo

Codepoints: 1F3C3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )