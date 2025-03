La persona se encoge de hombros porque no sabe, no entiende, te está ignorando (algunos emojis parecen más agresivos que otros) o tiene algo que decir pero simplemente no quiere comentar. Este gesto distante o indiferente puede comunicar su incertidumbre en múltiples géneros, tonos de piel y colores de camisa.

Keywords: duda, encogerse, hombros, indiferencia, persona encogida de hombros

Codepoints: 1F937

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )