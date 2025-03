Esta bien entiendo. La persona que gesticula con el emoji de ok muestra a una persona uniendo sus manos sobre su cabeza en forma de "o" con los dedos juntos. Este emoji viene en diferentes tonos de piel y géneros. Este emoji simboliza la palabra "ok", por lo que puede usarse para decirle a alguien que entiendes lo que está diciendo. También puede usar este emoji para otorgar permiso, aprobar algo o estar de acuerdo con algo. Ejemplo: Terry, si me dices que Lisa vendrá mañana por la noche. Está bien. 🙆.

Keywords: gesto, mano, ok, persona haciendo el gesto de "de acuerdo", vale

Codepoints: 1F646

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )