Va bene capisco. La persona che fa il gesto dell'emoji ok mostra una persona che unisce le mani sopra la testa a forma di "o" con le dita unite. Questa emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi Questa emoji simboleggia la parola "ok" quindi può essere usata per dire a qualcuno che capisci cosa stanno dicendo. Puoi anche usare questa emoji per concedere il permesso, approvare qualcosa o essere d'accordo con qualcosa. Esempio: Terry, se mi dici che Lisa verrà domani sera. Va bene. 🙆.

