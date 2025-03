Questa emoji può essere inviata ad amici e parenti quando vuoi sollecitarli o congratularti con loro per un lavoro ben fatto. Mandali ai tuoi figli quando ti dicono che hanno superato la finale di matematica o al tuo coniuge quando ottengono una promozione al lavoro. Può anche essere usato ironicamente, come in "sì, sì, buon lavoro, amico". Si consiglia di utilizzare la definizione precedente, in quanto diffonde positività e buone vibrazioni. La tua chiamata, però.

Keywords: applaudire, applauso, mani, mani che applaudono

Codepoints: 1F44F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )