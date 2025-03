Non andare a una scazzottata senza alcun supporto. Gli emoji del pugno rivolti a sinistra e a destra possono essere usati per parlare di una rissa di strada aggressiva o come saluto per salutare. Gli emoji del pugno rivolti a sinistra e a destra mostrano i pugni puntati verso sinistra o verso destra. Questa emoji ha diverse tonalità della pelle. Usa entrambi insieme se vuoi mostrare il simbolo di un "pugno battuto" che viene utilizzato per mostrare solidarietà o per salutare. Esempio: sono d'accordo con Tom al 100% su questo. 🤜 🤛