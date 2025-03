L'essere più forte e potente in tutte le tastiere, l'emoji del supereroe sta volando per salvare la situazione. Questo eroe ha una maschera, un mantello ed è pronto a respingere i nemici. L'emoji del supereroe emana una sensazione di coraggio, forza, coraggio e potere. Usa questa emoji per descrivere qualcuno che ha tendenze da supereroe o un vero supereroe! Esempio: "Mamma, Brenden e io vogliamo 🦸 costumi per Halloween"

Keywords: eroina, supereroe, supereroina, superpoteri

Codepoints: 1F9B8

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )