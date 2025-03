Boo! Un fantasma potrebbe perseguitarti. Se ami Halloween o credi nei fantasmi, questa emoji potrebbe apparire in una chat. L'emoji del fantasma mostra un fantasma con le lenzuola bianche che sporge la lingua e le braccia allargate come se stesse dicendo "boo!". Usa questa emoji quando parli di qualcosa di spaventoso, soprannaturale, selvaggio o qualsiasi cosa legata ad Halloween. L'emoji può anche essere usata per emanare una sensazione divertente, strana, folle o addirittura spaventosa. Esempio: Wanda si traveste da 👻 per fare dolcetto o scherzetto.

Keywords: fantasma, favola, halloween, scherzo, storie di fantasmi

Codepoints: 1F47B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )